Starke Schmerzen, lange Blutungen

Fachpersonen gehen davon aus, dass rund zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter an Endometriose leiden. Von Endometriose spricht man, wenn sich das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut auch ausserhalb der Gebärmutter ansiedelt. Nicht nur der Beckenbereich kann betroffen sein, sondern auch Organe wie der Darm, die Blase oder die Lunge. Frauen, die Endometriose haben, leiden häufig an diffusen Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Sex, wiederholt auftretenden Harnwegsinfekten oder einer starken oder verlängerten Monatsblutung. Die Beschwerden sind während der Menstruation oft am stärksten.