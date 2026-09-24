Cortisol gilt oft als Bösewicht unter den Hormonen. Dabei braucht unser Körper den Stoff unter anderem für Energie, Stoffwechsel und die Stressreaktion. Entscheidend ist nicht, möglichst wenig Cortisol zu haben, sondern den natürlichen Rhythmus zu unterstützen.

Cortisol ist nicht nur das Stresshormon: So können wir seinen Rhythmus für uns nutzen

Cortisol ist nicht nur das Stresshormon: So können wir seinen Rhythmus für uns nutzen

Blick Lifestyle

Wenn morgens der Wecker klingelt, ist im Körper bereits einiges in Gang. Unter anderem steigt der Cortisolspiegel an. Das Hormon hilft dabei, den Körper auf den Tag vorzubereiten, Energie bereitzustellen und wach zu werden.

Cortisol gehört zu unserem Alltag

Cortisol wird häufig als «Stresshormon» bezeichnet. Das ist zwar nicht falsch, greift aber zu kurz. Das Steroidhormon wird in der Nebennierenrinde gebildet und erfüllt zahlreiche Aufgaben. Es beeinflusst unter anderem den Stoffwechsel, den Blutdruck und das Immunsystem und hilft dem Körper, auf körperliche oder psychische Belastungen zu reagieren.

«Wir brauchen Cortisol», sagt die britische Ernährungsberaterin und Hormongesundheitsexpertin Hannah Alderson im Telegraph. Problematisch werde es vor allem dann, wenn die Stressreaktion immer wieder aktiviert werde und Erholung fehle. Dabei geht es weniger darum, Cortisol möglichst stark zu «senken». Vielmehr kommt es auf den Tagesrhythmus des Hormons an.

Morgens ist Cortisol besonders aktiv

Normalerweise folgt Cortisol einem ausgeprägten Tagesrhythmus. Der Spiegel steigt gegen Morgen an und erreicht rund um das Aufwachen einen hohen Wert. Im Laufe des Tages nimmt er wieder ab und ist abends und nachts deutlich niedriger. Dieser Rhythmus passt zum Schlaf-Wach-Zyklus: Morgens soll der Körper aktiv werden, abends soll er zur Ruhe kommen.

Das lässt sich im Alltag nutzen. Anspruchsvolle Aufgaben, die Konzentration erfordern, können beispielsweise in die erste Tageshälfte gelegt werden. Wer morgens wichtige Entscheidungen treffen oder sich auf eine schwierige Aufgabe konzentrieren muss, arbeitet dabei mit dem natürlichen Aktivierungsprogramm des Körpers statt dagegen.

Tageslicht hilft der inneren Uhr

Eine einfache Möglichkeit, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu unterstützen, ist Tageslicht am Morgen. Licht ist ein wichtiger Zeitgeber für unsere innere Uhr und hilft dem Körper, Tag und Nacht auseinanderzuhalten. Auch Bewegung am Morgen kann sinnvoll sein. Ein kurzer Spaziergang, leichtes Stretching oder einige Minuten körperliche Aktivität bringen den Kreislauf in Schwung.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein kalter Schauer am Morgen nötig wäre, um den Cortisolhaushalt «zu optimieren». Für einen gesunden Tagesrhythmus sind die grundlegenden Faktoren wichtiger: ausreichend Schlaf, regelmässige Tageszeiten, Licht und Bewegung.

Abends braucht der Körper Ruhe

Während Cortisol morgens beim Wachwerden hilft, soll der Körper am Abend zunehmend in den Ruhemodus wechseln. Dauernder Stress, helles Licht und stimulierende Aktivitäten bis spät in die Nacht können das Einschlafen erschweren. Deshalb lohnt es sich, den Abend tatsächlich ruhiger zu gestalten. Ein Spaziergang, Lesen, eine warme Dusche, Entspannungsübungen oder ein Gespräch können helfen, vom Arbeits- in den Erholungsmodus zu wechseln.

Auch Sport ist nicht grundsätzlich am Morgen besser. Entscheidend ist, welche Art von Bewegung man macht und wie sie den eigenen Schlaf beeinflusst. Sehr intensive Trainingseinheiten unmittelbar vor dem Zubettgehen können manche Menschen aufputschen. Ruhigere Aktivitäten wie Yoga, Stretching oder ein gemütlicher Spaziergang passen dagegen oft besser in die Abendstunden.

Kaffee? Nicht automatisch ein Problem

Beim Kaffee lohnt sich ein genauerer Blick. Koffein kann den Cortisolspiegel vorübergehend beeinflussen. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass Kaffee am Morgen grundsätzlich schlecht für den Hormonhaushalt ist. Wer nach dem ersten Kaffee Herzklopfen, Unruhe oder Nervosität bemerkt, kann ausprobieren, ihn später oder zusammen mit dem Frühstück zu trinken. Wer Kaffee hingegen gut verträgt, muss sich nicht wegen des Cortisols davon verabschieden.

Entscheidend ist die gesamte Koffeinmenge und vor allem, ob sie den Schlaf beeinträchtigt. Denn schlechter Schlaf kann wiederum die Stressregulation beeinflussen.

Ein ausgewogenes Frühstück statt Hormon-Hacks

Auch beim Essen braucht es keine spezielle «Cortisol-Diät». Ein Frühstück mit Eiweiss, Ballaststoffen und möglichst wenig stark verarbeiteten Lebensmitteln kann helfen, länger satt zu bleiben und starke Schwankungen des Blutzuckers zu vermeiden. Geeignet sind beispielsweise Haferflocken mit Naturjoghurt, Beeren und Nüssen oder Vollkornbrot mit Ei und Gemüse.

Der Grundgedanke dahinter: Regelmässige, ausgewogene Mahlzeiten versorgen den Körper mit Energie. Gleichzeitig sollte man nicht jede Müdigkeit, jedes Hungergefühl oder jedes Gramm Bauchfett auf Cortisol zurückführen.

Stress lässt sich nicht einfach wegatmen

Kurz innehalten, langsam atmen und sich bewusst entspannen kann trotzdem sinnvoll sein. Entspannungsverfahren können dabei helfen, akuten Stress zu reduzieren und den Übergang von Anspannung zu Erholung zu erleichtern. Auch Bewegung, Zeit in der Natur, Musik, soziale Kontakte oder ein Hobby können dabei helfen, Stress abzubauen. Entscheidend ist nicht, die vermeintlich perfekte Methode zu finden. Viel wichtiger ist, etwas zu wählen, das sich dauerhaft in den Alltag integrieren lässt.

Denn Stress gehört zum Leben. Unser Körper ist darauf ausgelegt, kurzfristig auf Herausforderungen zu reagieren. Zum Problem wird es eher, wenn Anspannung zum Dauerzustand wird und Erholungsphasen fehlen.

Cortisol macht nicht automatisch Bauchfett

Besonders beliebt ist die Behauptung, ein zu hoher Cortisolspiegel sei schuld am Bauchfett. Ganz so einfach ist es nicht. Chronischer Stress kann über verschiedene Mechanismen das Essverhalten, den Schlaf, die körperliche Aktivität und den Stoffwechsel beeinflussen. Dadurch kann er indirekt auch das Körpergewicht beeinflussen.

Aber: Bauchfett ist kein zuverlässiger Hinweis auf «zu viel Cortisol». Auch Alter, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Gene und zahlreiche andere Faktoren spielen eine Rolle. Wer dauerhaft starke Müdigkeit, Schlafprobleme, ungewöhnliche Gewichtszunahme oder andere Beschwerden hat, sollte deshalb nicht einfach von einem «Cortisolproblem» ausgehen. Ein tatsächlich krankhaft erhöhter oder erniedrigter Cortisolspiegel kann verschiedene Ursachen haben und gehört ärztlich abgeklärt.

Nicht weniger Cortisol, sondern der richtige Rhythmus

Die wichtigste Botschaft lautet deshalb: Cortisol ist kein Hormon, das wir möglichst vollständig loswerden sollten. Ohne Cortisol könnte unser Körper wichtige Funktionen nicht aufrechterhalten. Es geht vielmehr darum, die natürlichen Signale des Körpers zu unterstützen: morgens Licht und Aktivität, tagsüber Bewegung und regelmässige Mahlzeiten, abends Ruhe und nachts ausreichend Schlaf.

Wer seinen Alltag danach ausrichtet, muss keine komplizierten «Cortisol-Hacks» ausprobieren. Der Körper bringt bereits ein sehr ausgeklügeltes System mit und man muss ihm vor allem die Chance geben, seinen Rhythmus einzuhalten.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet.pl.