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Neun Prozent höher
Jede Stunde Sitzen erhöht das Krebsrisiko

Wer lange ohne Pause sitzt, könnte seine Gesundheit gefährden. Was du dagegen tun kannst, erfährst du im Video.
Publiziert: 14:08 Uhr
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