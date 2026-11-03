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Body & Health
Erhöht langes Sitzen das Krebsrisiko? Tipps im Video
Neun Prozent höher
Jede Stunde Sitzen erhöht das Krebsrisiko
Wer lange ohne Pause sitzt, könnte seine Gesundheit gefährden. Was du dagegen tun kannst, erfährst du im Video.
Publiziert: 14:08 Uhr
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Marisa Caluori
Videoredaktorin
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