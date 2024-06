Das sind Anzeichen, dass du nicht mehr gut genug siehst

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Es ist normal, dass mit dem Alter die Sehkraft abnimmt.

Anne Sophie Carruzzo

Vier von fünf Personen in der Schweiz tragen inzwischen eine Brille oder Kontaktlinsen. Das geht aus einer Studie von Optik Schweiz hervor. Betroffen sind vor allem Menschen, die über 44 Jahre alt sind. Das liegt daran, dass die Sehkraft im Alter auf natürliche Weise abnimmt.

Aber auch unter den jüngeren Personen hat die Anzahl Brillenträger weiter zugenommen. Laut der Studie könnte das daran liegen, dass die Symptome schneller erkannt und behandelt werden. Halte dich an die folgenden Anzeichen, damit auch du solche Symptome erkennen und einen Augenarzt aufsuchen kannst.

Sehprobleme beim Autofahren

Sehprobleme können sich in verschiedenen Situationen bemerkbar machen, so zum Beispiel beim Autofahren: Strassenschilder in der Ferne sind plötzlich unscharf oder man sieht im Dunkeln und bei Regen nur schlecht. Oder es dauert plötzlich länger, sich nach der Dunkelheit ans Licht zu gewöhnen und umgekehrt, wenn man beispielsweise in einen Tunnel hinein- oder hinausfährt. Wenn du am Steuer sitzt, ist das unangenehm und kann sehr gefährlich werden.

Tägliche Arbeit am Bildschirm schadet Augen

Viele Menschen arbeiten den ganzen Tag am Computer. Das belastet die Augen. Die Symptome einer Sehschwäche können in solch einem Fall sehr deutlich auftreten. Solche Anzeichen können trockene oder müde Augen, sowie gehäufte oder langanhaltende Kopfschmerzen sein. Sind die Kopfschmerzen wirklich auf eine Sehschwäche zurückzuführen, sollte unbedingt einen Sehtest durchgeführt werden. Durch die Anschaffung einer Brille werden die Augen entlastet und die Kopfschmerzen sollten dann nicht mehr im gleichen Ausmass auftreten.

Ein weiteres Anzeichen für reduzierte Sehkraft ist, wenn du deine Augen ständig zusammenkneifen musst, um scharf zu sehen. Das kann die Muskeln hinter den Augen ermüden und wiederum zu Kopfschmerzen führen.

Probleme beim Lesen

Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben sind weitere Anzeichen, dass vielleicht eine Brille hermuss. Wenn man die Zeitung oder das Buch immer weiter vom Körper weghalten muss, um es lesen zu können, ist die Sehkraft wahrscheinlich nicht mehr so stark, wie sie es sein könnte.

