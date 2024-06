Erdbeeren gehören bei uns zu den beliebtesten Obstgewächsen. Die roten Früchte schmecken frisch geerntet aus dem Garten einfach am besten. In diesem Ratgeber geht es um die richtige Pflege der süssen Frucht, sei es im Garten oder im Hochbeet.

So pflegt man Erdbeeren richtig

So pflegt man Erdbeeren richtig

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Erdbeeren aus dem eigenen Anbau schmecken einfach am besten.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Eigene Erdbeeren kann man ganz einfach im Garten oder in Blumenkästen auf dem Balkon anpflanzen. Die Erntezeit variiert je nach Sorte. Sie reicht von Ende Mai bis in den Spätsommer hinein. Hier gehen wir auf verschiedene Fragen rund um die Pflege der Pflanze ein und geben nützliche Tipps für eine erfolgreiche Ernte.

Wann pflanze ich meine Erdbeeren?

Junge Erdbeerpflanzen werden ab Mitte März bis Mitte Mai gepflanzt. Eine Pflanzung von Juli bis August ist auch möglich. Setzt man die jungen Stecklinge im Sommer, können diese gut einwurzeln und im folgenden Jahr viele Blüten ausbilden.

Wie erziele ich eine ertragreiche Ernte?

Erdbeerpflanzen sind besonders robust und benötigen nur wenig Pflege. Für eine ertragreiche Ernte muss der Boden immer gleichmässig feucht sein. Damit man dies erreicht, giesst man die Pflanze idealerweise am Morgen und lässt den Boden bis zum nächsten Wässern etwas abtrocknen. Bei Freiland-Erdbeeren sollte das ganze Jahr über Unkraut entfernt und das Beet nach starken Niederschlag gelockert werden.

Wie oft muss man Erdbeeren düngen?

Das Düngen der Pflanzen sollte man sehr sparsam vornehmen. Es reicht aus, die Erdbeeren Anfang September und noch einmal im Frühling, bei Blühbeginn, zu düngen. Für diese Zeit eignen sich idealerweise Pferdedung oder Kompost. Unser Geheimtipp: Verwendet zusätzlich Kaffeesatz als Dünger. Dieser enthält nicht nur alle wichtigen Nährstoffe, sondern ist auch vollständig biologisch abbaubar. Nach der Ernte werden alte Blätter abgeschnitten, um den Austrieb neuer Blätter anzuregen und die Vitalität zu steigern.

Pflege von Erdbeeren auf dem Balkon

Grundsätzlich können alle Erdbeersorten im Kübel gepflanzt werden. Wichtig ist hierbei ein warmer und sonniger Standort. Damit sich die Pflanze gut entwickeln kann, sollten möglichst grosse Gefässe verwendet werden. Staunässe sollte vermieden werden. Nach erfolgreicher Ernte müssen Ausläufer abgetrennt werden.

Monatserdbeeren richtig pflegen

Die Monatserdbeeren fühlen sich an sonnigen Standorten am wohlsten. Auch bei dieser Sorte ist regelmässiges Wässern wichtig und Staunässe zu vermeiden. Das Beet sollte frei von Unkraut gehalten werden, da es den Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden entzieht. Monatserdbeeren bilden so gut wie keine Ausläufer, weshalb ein Abschneiden kaum erforderlich ist.

Richtiges Vermehren und Umpflanzen

Die einfachste Methode, um Erdbeeren zu vermehren, ist die Gewinnung von Jungpflanzen, in dem man die Ausläufer abtrennt. Monatserdbeeren können wiederum durch Samen vermehrt werden. Bildet die Erdbeere nur noch kleine Früchte, sollte sie einmalig an eine andere Stelle im Beet umgesetzt werden.

Muss ich meine Erdbeerpflanzen zurückschneiden?

Grundsätzlich gilt, dass nur die braunen und trockenen Blätter abgeschnitten werden. Die Ausläufer der Erdbeerpflanze sollten möglichst früh zurückgeschnitten werden, damit die Pflanze mehr Früchte ausbildet. Möchte man die Ausläufer zur Vermehrung nutzen, werden diese erst nach der Ernte abgeschnitten.

So gedeiht Basilikum im Topf Basilikum im Topf gehört zu den beliebtesten Kräutern. Doch kaum gekauft, welkt der grüne Liebling schon vor sich hin. Mit einigen Tricks gedeiht das sensible Kraut aber besser. Basilikum im Topf gehört zu den beliebtesten Kräutern. Doch kaum gekauft, welkt der grüne Liebling schon vor sich hin. Mit einigen Tricks gedeiht das sensible Kraut aber besser. Zum Artikel Mehr

5 Tipps gegen eine Schneckenplage im Garten Frischer Salat, Beeren und Blumen im eigenen Garten sind eine wahre Freude. Leider finden auch Schnecken daran Gefallen und lassen es sich schmecken. Dagegen lässt sich aber einiges tun – ohne Gift. Picturegarden/Rohner Frischer Salat, Beeren und Blumen im eigenen Garten sind eine wahre Freude. Leider finden auch Schnecken daran Gefallen und lassen es sich schmecken. Dagegen lässt sich aber einiges tun – ohne Gift. Zum Artikel Mehr