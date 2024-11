So füllen sich jeden Tag die Frischetheken bei Coop Frisch, frisch, frisch!

Die Coop Megastores bieten ein modernes Einkaufserlebnis mit kulinarischer Handwerkstradition. So offerieren an über 1000 Frischetheken in Coop Supermärkten von Allaman VD bis Volketswil ZH Bäckerei-, Metzgerei- und Käsereifachkräfte ihre Kreationen an.