Dirk Hany ist Gastgeber der Bar am Wasser direkt am Zürichsee.

Frisch muss er sein und möglichst auf Eis – so beschreibt Leon Knoors (36) den typischen Sommerdrink. Der Inhaber des Cocktail-Caterings Shake 'N Smile ergänzt: «Das Wichtigste bei einem Cocktail ist, dass er gut ausbalanciert ist.»

Sommerdrinks sind erfrischend, süss und fruchtig – ideal für heisse Tage eben. Während im Winter eher schwere Spirituosen wie Whiskey, Baileys oder Creme-Liköre beliebt sind, bevorzugen die Gäste im Sommer leichtere und sprudelnde Getränke.

Gespritzt, nicht gerührt

Das beobachtet auch Dirk Hany (40), Betreiber der Bar am Wasser direkt am Zürichsee. Zwar sieht er für dieses Jahr noch keinen Sommerfavoriten unter den Cocktails, er bestätigt aber den Trend zum Sprudel: «Diesen Sommer sind Spritzer hoch im Kurs.» Sobald die Sonne etwas hervorkommt, seien seine Barkeeper die unterschiedlichsten Liköre mit Prosecco und Mineralwasser am «Aufspritzen».

«Nachdem der Aperol Spritz vergangenes Jahr wieder stark angesagt war, ziehen nun andere Marken nach», sagt der Zürcher Barkeeper. Besonders beliebt ist aktuell der Giselle Spritz Royale, ein erfrischender Aperitif aus Grapefruit, Bergamotte und Minze, hergestellt in der Schweiz. Giselle gibt es auch als alkoholfreie Variante.

Giselle Spritz Royale – das Rezept Das brauchst du: 5 cl Giselle Royale oder Giselle alkoholfrei

5 cl Mineralwasser

10 cl Prosecco

1 Zweiglein Pfefferminze

Hier kommt Paloma

Die Spritz-Karte von Shake 'N Smile ist im vergangenen Jahr ebenfalls stark gewachsen – auch hier sind die Aperitifs von Giselle sehr beliebt. Aber Knoors sieht an den von ihm betreuten Events und Kursen noch eine andere Favoritin hervortreten: die Paloma, ein Cocktail aus Tequila, Grapefruit- und Limettensaft.

«Paloma ist fruchtig-bitter, leicht und erfrischend», so Knoors. Er empfiehlt, für den Drink einen Tequila aus 100 Prozent Blaue Agave zu verwenden, um den vollen Geschmack zu erzielen.

Paloma – das Rezept Das brauchst du: 6 cl Tequila (am besten 100 % Agave, z. B. Don Julio Reposado)

2 cl Limettensaft

1 TL Agavensirup oder sonstiger Sirup

1 Prise Salz

Bitte ohne Alkohol

Was ebenfalls für Spritzer und Paloma spricht, ist ihre Anpassungsfähigkeit in Bezug auf den Alkoholgehalt. Bei diesen Mischgetränken lassen sich alkoholhaltige Zutaten sehr einfach ersetzen. Denn ein weiterer Trend, den beide Barkeeper in diesem Jahr beobachten, ist die steigende Nachfrage nach weniger Alkohol. «30 Prozent unserer Gäste bestellen alkoholfreie Drinks», sagt Dirk Hany. Bei Knoors' Events steigt dieser Anteil sogar bis zu 40 Prozent.

Die Zeiten, in denen sich als Alternative lediglich Orangensaft und Cola anboten, sind vorbei. Der Markt für alkoholfreie Getränke wächst stetig. Die beiden Barbetreiber setzen bei ihren Cocktails beispielsweise auf 0,0-Prozentiges des Zürcher Labels Rebels. Mitunter stellen sie Gin-, Rum- und Aperitif-Alternativen ohne Alkoholgehalt her. Aber auch die Schweizer Marke Giselle überzeugt Barkeeper mit ihren Alternativen.

Grapefruit, der heimliche Star

Einen Favoriten unter den Drinks kann man also diesen Sommer (noch) nicht küren. «Das liegt wohl auch am Wetter», meint Hany. Die Leute hatten bisher noch nicht viel Zeit, sich im Sonnenschein durch die Barkarte zu probieren. Eines haben aber die beiden Favoriten Giselle Spritz Royale und Paloma gemeinsam: Beide Drinks erhalten ihre erfrischende und charakteristische Note durch die Grapefruit.

Die süsse und doch herbe Zitrusfrucht scheint in diesem Jahr als Zutat die Cocktailgläser zu erobern. Wer also im Trend liegen will, bestellt am besten etwas mit dieser Komponente – egal, ob mit oder ohne Alkohol.