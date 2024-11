Foto: Getty Images

Auf einen Blick Whisky passt perfekt zur Weihnachtszeit und besonderen Anlässen

Hochwertige Whiskys trinkt man am besten pur und langsam

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – und damit auch die Hochsaison für Whisky. Denn die edle Spirituose eignet sich als Geschenk für Liebhaber genauso wie als Drink zum Fest: Whisky gilt als gediegenes Getränk, das gerne zu besonderen Anlässen und in geselligen Runden getrunken wird. Kommt hinzu, dass das Destillat aufgrund seiner komplexen Aromen, die oft Noten von Gewürzen, Früchten und Holz enthalten, bestens zu den typischen Geschmäckern der Weihnachtszeit wie Zimt oder Nelken und Schokolade passt.

Genug Gründe also, nach dem Festmahl ein Glas Whisky zu geniessen. Doch wie wird das Getränk eigentlich stilecht getrunken? Welches Glas sollte man nehmen und kommen Eiswürfel hinein, oder nicht? Unser Whisky-Knigge zum Fest verrät dir die wichtigsten Tipps!

In welchem Glas wird Whisky getrunken?

Das klassische Whisky-Glas ist der Tumbler. Dieser ist entweder rund oder eckig und hat einen dicken Boden. Der sorgt dafür, die Temperatur des Getränks länger zu halten. Im Tumbler wird auch THE DEACON Blended Scotch Whisky idealerweise getrunken. Beim Trinken von Single Malts kommt meist ein sogenanntes Nosing Glas mit Kelchform zum Einsatz, das auch für Degustationen eignet.

THE DEACON Blended Scotch Whisky THE DEACON ist ein Premium Blended Scotch, der aus handverlesenen Whiskys aus den historischen Regionen Islay und Speyside hergestellt wird. Traditionelle kupferne Brennblasen, die in unserem Destillationsprozess verwendet werden, sind die Inspiration für das ikonische Design der Flasche. THE DEACON ist eine meisterhafte Mischung aus rauchigen Festland-Whiskys und torfigen Islay-Malt-Whiskys, die ihm reichhaltige und rauchige Komplexität verleihen. Die Single Malts von Islay haben einen charakteristischen torfigen Rauchgeschmack. Die Single Malts aus der Speyside auf dem Festland erinnern an ein Lagerfeuer mit seinem Rauchcharakter. Erhältlich bei Coop und Denner.

Was ist die ideale Trinktemperatur?

Whisky sollte zwischen 18 und 22 Grad Celsius getrunken werden, das entspricht in etwa der Zimmertemperatur. Der Grund: In diesem Bereich können sich die Aromen am besten entfalten.

Wie viel wird eingeschenkt?

Die gängige Whisky-Einheit heisst «Dram». Damit sind etwa 20 bis 40 ml gemeint – oder dann so viel, wie es die Grosszügigkeit des Einschenkenden zulässt. Grundsätzlich steht ein «Dram» aber für einen bewussten und genussvollen Umgang mit Whisky.

Wie trinke ich Whisky richtig?

Hochwertige Whiskys trinkt man am besten pur, denn dadurch kommen die vielschichtigen Geschmacksnuancen am besten zur Geltung. Zum perfekten Genuss gehört auch, Whisky langsam und in kleinen Schlucken zu konsumieren, um die Aromen auf Zunge und am Gaumen wirken zu lassen.

Signature Drink: Hot Toddy Der Hot Toddy ist ein klassisches, warmes Getränk, das oft in der kalten Jahreszeit genossen wird. Zutaten: 50 ml Deacon Whisky

1 Teelöffel Honig

Saft von 1/2 Zitrone

200 ml heisses Wasser

Zimtstange oder Nelken (optional)

Zitronenscheibe (optional) Zubereitung: Wasser aufkochen und etwas abkühlen lassen. Whisky, Honig und Zitronensaft in eine Tasse oder ein Glas geben, danach mit dem heissen Wasser übergiessen. Nach Belieben Gewürze beifügen und mit einer Zitronenscheibe garnieren. Der Hot Toddy ist ein klassisches, warmes Getränk, das oft in der kalten Jahreszeit genossen wird. Zutaten: 50 ml Deacon Whisky

Darf Eis in den Whisky?

Es ist die Glaubensfrage schlechthin. Für Whisky-Kenner ist Eis ein absolutes No-Go. Es verfälscht die Trinktemperatur, betäubt die Geschmacksnerven und verwässert den Geschmack, so das Puristen-Urteil. Grundsätzlich gibt es beim Whisky-Genuss aber kein Richtig oder Falsch, sprich: Es ist pure Geschmacksache. Wer seinen Drink kühler oder erfrischender mag, kann etwas Eis ins Glas geben. Dieses kann auch helfen, die Aromen zu mildern, falls einem das Original etwas zu stark ist.

Kann ich mit Wasser verdünnen?

«Wenn mich jemand fragt, ob ich Wasser zu meinem Scotch will, antworte ich, dass ich durstig bin und nicht schmutzig», sagte einst US-Komiker Joe E. Lewis. Dennoch ist Wasser im Vergleich zu Eiswürfeln aus Expertensicht weniger verpönt: Einige Tropfen Wasser im Whisky können helfen, dessen Aromen freizusetzen, indem es die chemische Struktur der Moleküle verändert.

Welche Whisky-Mixdrinks gibt es?

Zu den Klassikern im Bereich Whisky-Drinks gehören der Old Fashioned und der Whisky Sour. Diese und einige weihnächtliche Vorschläge findest du in den Rezept-Boxen!

Signature Drink: Deacon Cola Der Deacon Cola ist ein erfrischender Cocktail, der im Nu zubereitet ist und sich bestens für gesellige Anlässe eignet. Zutaten: 50 ml Deacon Whisky

150 ml Cola

Eiswürfel

Limetten- oder Zitronenscheibe (optional) Zubereitung: Glas mit Eiswürfeln füllen und den Whisky darübergiessen. Anschliessend Cola hinzufügen und vorsichtig umrühren. Nach Belieben mit einer Limetten- oder Zitronenscheibe garnieren. Der Deacon Cola ist ein erfrischender Cocktail, der im Nu zubereitet ist und sich bestens für gesellige Anlässe eignet. Zutaten: 50 ml Deacon Whisky

Was kann ich zu Whisky essen?

Für ein Weihnachts-Apéro «riche» rund um Whisky eignen sich als Snacks milder Käse, Schinken, geräuchertes Fleisch oder dunkles Brot. Whisky kann auch in der Küche verwendet werden. Zum Beispiel zum Beizen von Fischen oder zum Flambieren.

Wie kann ich in der Whisky-Runde punkten?

Zum stilvollen Whisky-Genuss gehört die Geselligkeit. Dabei kommt es auch vor, dass der eine oder die andere ein bisschen mit Whisky-Wissen prahlt. Um hier gut abzuschneiden, kannst du dir diese witzigen Whisky-Fakten zunutze machen!

Signature Drink: Old Fashioned Der Old Fashioned ist ein zeitloser Cocktail, der für seinen kräftigen und harmonischen Geschmack bekannt ist. Zutaten: 50 ml Deacon Whisky

1 Zuckerwürfel

4 Spritzer Angostura-Bitter

Orangenzeste Zubereitung: Angostura-Bitter über den Zuckerwürfel tropfen und den Zucker zerdrücken. Deacon Whisky dazugeben und mit Eiswürfeln verrühren. Mit der Orangenzeste garnieren. Der Old Fashioned ist ein zeitloser Cocktail, der für seinen kräftigen und harmonischen Geschmack bekannt ist. Zutaten: 50 ml Deacon Whisky

