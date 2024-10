In Pratteln kam es zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein BMW geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Peugeot. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und ins Spital gebracht.

BMW und Peugeot krachen in Pratteln BL ineinander

BMW und Peugeot krachen in Pratteln BL ineinander

Die Feuerwehr rückte zum Unfallort an. Foto: Gaugler, Adrian POL

Kurz zusammengefasst Zwei Schwerverletzte bei Kollision in Pratteln BL

BMW geriet auf Gegenfahrbahn

Muttenzerstrasse für knapp drei Stunden gesperrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagabend, kurz nach 17.30 Uhr, kam es auf der Muttenzerstrasse in Pratteln BL zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Ein Mann (41) auf der Muttenzerstrasse von Pratteln herkommend in Richtung Muttenz. Plötzlich geriet er mit seinem grauen BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto.

Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die Lenkerin (60) des violetten Peugeots wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Auch sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Umleitung eingerichtet

Die beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt und verloren eine grössere Menge Flüssigkeit, welche durch die Feuerwehr Pratteln gebunden und aufgenommen werden musste. Anschliessend wurden die Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Muttenzerstrasse in beiden Richtungen für knapp drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.