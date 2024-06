Aufbauarbeiten für das ESAF 2025 im Glarnerland sind gestartet

Am Mittwoch hat in Mollis GL mit dem Spatenstich der Aufbau für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) vom August 2025 begonnen. In einem ersten Schritt werden Verbindungswege erstellt.

Blick auf den Flugplatz Mollis. Dort wird 2025 die Glarnerland Arena für das Schwing- und Älplerfest (ESAF) stehen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Standort für das 55'000 Quadratmeter grosse Areal des Schwing- und Älplerfestes ist der Flugplatz in Mollis. Dort fand am Mittwochvormittag der Spatenstich statt. Nach langer Planung gehe es nun an die Umsetzung: «Endlich dürfen wir bauen und das ist ein einmaliges Gefühl», wird Walter Hofmann, Geschäftsleiter des ESAF 2025 Glarnerland+, in der Mitteilung zum Baubeginn zitiert.

Als nächstes laufen nun die Vorbereitungsarbeiten für die benötigten Zufahrten, Plätze und Werkleitungen an. Während der Sommerferien werde ein rund 150 Meter langer Verbindungsweg gebaut, der den Ausbau der Zufahrtsstrasse zur künftigen Arena samt provisorischem Asphaltbelag erlaube, heisst es in der Mitteilung des ESAF.

Zu den Meilensteinen in diesem Jahr gehöre die Verlegung von Werkleitungen in der Länge von insgesamt gut 80’000 Metern. Im Herbst 2024 stehe bereits die Rasenansaat am Standort der künftigen Glarnerland-Arena an.

Zufahrtswege und künftiges Festgelände würden mit einer Sand- und Kiesschicht befestigt, damit der Boden auch bei nassem Wetter sauber begehbar und tragfähig für Transporte und Baumaschinen bleibe. Ende Juni 2025 werde dann mit dem Bau der Glarnerland-Arena begonnen.

Das «Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Glarnerland+» findet in Mollis vom 29. bis 31. August 2025 statt.