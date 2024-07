Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei Le Sépey VD tödlich verunglückt. Er prallte auf einer Brücke gegen eine Stützmauer. Die Polizei sucht Zeugen und die Staatsanwaltschaft ermittelt die Unfallursache.

Schwerer Unfall in der Waadt

Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am späten Dienstagabend kurz nach dem Dorf Le Sépey VD auf der Pillon-Strasse ums Leben gekommen. Der Fahrer, der allein an Bord war, kam auf einer Brücke vom Kurs ab und prallte gegen eine Stützmauer.

Der in der Region wohnhafte Mann starb noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache zu ermitteln. Die Polizei sucht nach Zeugen.