Nach Brandserie in Elgg ZH Polizei verhaftet Feuerteufelin (44)

In der ersten Jahreshälfte 2024 ist es im Ortskern von Elgg sowie in der näheren Umgebung zu einer Serie von Brandstiftungen gekommen. In mehreren Fällen zündete eine bislang unbekannte Täterschaft Gebäude an oder versuchte, Gebäude in Brand zu setzen.