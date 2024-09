vor 23 Minuten

Verstappens Pole-Krise

Sechs Mal in Serie stand Max Verstappen nun schon nicht mehr auf der Pole-Position. Eine Quali-Krise, wie sie der Holländer schon lange nicht mehr erlebt hat. Seit 2020 musste er nie so lange warten, ein Rennen wieder vom ersten Platz aus in Angriff zu nehmen. Damals waren es saisonübergreifend sogar 17 GPs. Seither stand er immer nach mindestens fünf GP wieder zuvorderst – bis jetzt.

Was den einen frustriert, freut natürlich die anderen. Charles Leclerc und Lando Norris machten die letzten fünf Poles unter sich aus. Auch heute sind die beiden nach den Trainingsleistungen die Favoriten auf den Platz an der Sonne.