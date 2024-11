Norris gewinnt Chaos-Qualifying

Im Qualifying bekamen Fans und Verantwortliche heute schon einmal ersten Vorgeschmack auf das was uns erwartet könnte. Fünf rote Flaggen machten deutlich, dass die Bedingungen auch bei nur wenig Regen in Interlagos herausfordernd waren. Immer wieder flogen Fahrer heftig ab. Die besten Runden und das Glück auf seiner Seite hatte Lando Norris, der sich die Pole sicherte. Der Brite tat sich im Q1 noch richtig schwer, wäre fast rausgeflogen, fand dann aber in die Spur und war im Q3 klar der stärkste Fahrer. Neben ihm in der ersten Reihe steht George Russell im Mercedes.