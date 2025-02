Erlebe eine atemberaubende Zeitreise voller Musik, Tanz und Nostalgie. Foto: Jens Hauer

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Tauche ein in das pulsierende Berlin der 1920er-Jahre! Die gefeierte Show «Berlin Berlin» versetzt das Publikum in eine Ära voller Eleganz, Hemmungslosigkeit und unvergleichlicher Lebenslust. Glitzernde Paillettenkleider, mitreissende Rhythmen und atemberaubende Choreografien lassen die goldenen Zwanziger in all ihrem Glanz wieder aufleben.

Die Show präsentiert legendäre Stars dieser Zeit, von Stilikone Marlene Dietrich bis hin zu den Comedian Harmonists, und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Klassiker wie «Mackie Messer», «Puttin’ on the Ritz» oder «Bei mir bist du schön». Mit einem Ensemble aus 30 Tänzerinnen und Musikern entfacht «Berlin Berlin» eine Show, die zwischen verruchtem Nachtclub-Flair und schillerndem Revue-Theater die Sinne verzaubert.

Wir verlosen 15 x 2 Tickets für die glamouröse Show am 25. Februar im Theater 11 in Zürich. Erlebe bei der Premiere von «Berlin Berlin» einen Abend voller Nostalgie, mitreissender Musik und einzigartiger Tanzkunst!

Teilnahmeschluss ist der 16. Februar 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.