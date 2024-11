Die Frauen-Handball-EM 2024 findet vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz statt. Erlebe die Vorrunde mit der Gruppe C und der Schweizer Gruppe D live in Basel. Gewinne zwei Tickets für einen der Spieltage in der St. Jakobshalle.

Unterstütze die Schweizer Nationalmannschaft bei ihren Spielen in Basel. Foto: Carsten Harz/freshfocus

Bei der EHF Euro 2024 kämpfen die besten europäischen Teams um den Europameistertitel. Zum ersten Mal überhaupt finden dabei Spiele in der Schweiz statt. Zwei Gruppen tragen ihre Vorrunden-Duelle zwischen dem 28. November und dem 3. Dezember in der St. Jakobshalle in Basel aus. Die Schweiz trifft in der Gruppe D auf die Färöer, Kroatien und Dänemark. Weltmeister Frankreich, Spanien, Polen und Portugal machen die Gruppe C unter sich aus. Die erst- und zweitplatzierten Teams jeder Gruppe ziehen eine Runde weiter. Die Haupt- und Finalrunde werden in Ungarn und Österreich ausgetragen. Das Finale findet am 15. Dezember in Wien statt.

Für alle Spieltage der Handball-Europameisterschaft der Frauen in der St. Jakobshalle in Basel verlosen wir je 10 x 2 Sitzplatztickets. Pure Spannung und sportliche Höchstleistungen sind garantiert! Und die Schweizer Nationalmannschaft darf bei ihrer Heim-EM auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans bauen.

Teilnahmeschluss ist der 20. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.