Kezia Zaccaria KV-Lernende

Mit «Die kleine Hexe» kommt ein Musical-Highlight für die ganze Familie auf die Bühnen der Deutschschweiz. Die spannende Geschichte der kleinen Hexe, die sich ihren grössten Wunsch erfüllen möchte, begeistert Gross und Klein. Doch die Oberhexe stellt sie vor eine grosse Herausforderung: Sie muss beweisen, dass sie eine «gute» Hexe ist. Dabei sorgt ihr Rabe Abraxas für Unterstützung und so manchen Lacher.

Das Coop-Kindermusical verspricht zauberhafte Unterhaltung mit talentierten Darstellerinnen und Darstellern, einer magischen Bühne und mitreissender Musik. Die Inszenierung von Matthias Keilich zeigt auf wundervolle Weise, wie wichtig Mut, Freundschaft und das Vertrauen in sich selbst sind. Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren, ist dieses Stück ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Blick verlost je 2 x 4 Tickets für das Coop-Kindermusical «Die kleine Hexe» an verschiedenen Spielorten. Gewinne 4 Tickets für dich und deine Liebsten und geniesse einen magischen Nachmittag am 22. Dezember 2024 in Hochdorf LU, am 29. Dezember 2024 in Solothurn, am 30. Dezember 2024 in Pontresina GR, am 2. Februar 2025 in Altdorf UR, am 8. Februar in Uster ZH, am 15. Februar 2025 in Weinfelden TG, am 16. Februar 2025 in Savognin GR, am 9. März in Amriswil TG, am 16. März 2025 in Chur oder am 3. Mai 2025 in Rapperswil SG.

