Magie, Akrobatik und Musik – der Weihnachtszirkus in Das Zelt begeistert Gross und Klein. Gewinne 2 Tickets für eine der Shows in Bern oder Wettingen und erlebe unvergessliche Momente voller Weihnachtszauber.

Lass dich von der Vielfalt und Kreativität der Darbietungen verzaubern und verlängere den Zauber der Weihnachtszeit!

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Der Weihnachtszirkus in Das Zelt verlängert die Festtagsstimmung und sorgt für magische Momente. Moderiert von Sascha Ruefer (52), entführt die Show mit einer einzigartigen Mischung aus Magie, Akrobatik und Musik das Publikum in eine zauberhafte Welt. Mit atemberaubender Akrobatik, faszinierenden Darbietungen und humorvollen Einlagen begeistert die Vorstellung Gross und Klein gleichermassen. Stimmungsvolle Musik und beeindruckende Bühnenshows schaffen eine festliche Atmosphäre, die den Weihnachtszauber lebendig hält und für unvergessliche Erlebnisse sorgt.

Blick verlost je 10 x 2 Tickets für den Weihnachtszirkus in Das Zelt am 22. Dezember in Bern und am 26. Dezember in Wettingen. Geniesse zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Abend voller Magie und Überraschungen.

Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.