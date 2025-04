Im Rahmen der Euro Hockey Tour trifft die Schweizer Nati am 1. Mai in Kloten ZH auf Schweden. Gewinne bei uns zwei Tickets und sei beim letzten Vorbereitungsspiel vor der WM auf Schweizer Boden dabei.

WM-Vorbereitung in Kloten

Erlebe das Duell zwischen der Schweiz und Schweden in Kloten live vor Ort. Foto: Pius Koller

Vom 9. bis 25. Mai findet in Schweden und Dänemark die Eishockey-WM statt. Die Schweizer Nati bereitet sich zurzeit intensiv auf die bevorstehende Weltmeisterschaft vor. Dabei trifft sie am 1. Mai im Rahmen der Euro Hockey Tour in Kloten auf Schweden.

Für das Auftaktspiel der Betano Hockey Games in der Swiss Arena verlosen wir 5 x 2 Tickets. Mit ein wenig Glück kannst du zusammen mit deiner Begleitperson beim WM-Vorbereitungsspiel der Schweizer Nati dabei sein und das Team lautstark unterstützen.

Teilnahmeschluss ist der 27. April 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.