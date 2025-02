Bereits zum achten Mal begeistert die «Denkwiese» mit spannenden Gästen, inspirierenden Geschichten und einer mitreissenden Atmosphäre. Der Event, für den du bei uns Tickets gewinnen kannst, findet am 7. März 2025 in The Hall in Zürich statt.

Renommierte Persönlichkeiten erzählen auf der «Denkwiese»-Bühne ihre Geschichte, Ideen und Visionen. Foto: zVg

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die «Denkwiese» ist weit mehr als eine Veranstaltung. Sie ist ein Erlebnis, das inspiriert, verbindet und bewegt. Am 7. März 2025 öffnet sie erneut ihre Türen, diesmal in der einzigartigen Kulisse von The Hall in Zürich. Auf der Bühne stehen Sprecher, die mit ihren Geschichten, Ideen und Visionen begeistern.

Dieses Jahr erwarten die Gäste spannende Impulse von renommierten Persönlichkeiten wie dem Astrophysiker Thomas Zurbuchen, Poetry-Slam-Königin Johanna Ruoff, Autorin Yvonne Eisenring, Influencer Dean Schneider und Sänger Jan Seven Dettwyler. Die Mischung aus Wissen, Unterhaltung und emotionalen Momenten macht die «Denkwiese 2025» zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für die exklusive Denkwiese-Nacht am 7. März 2025 in The Hall in Zürich. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitung einen Abend voller Inspiration und einzigartiger Begegnungen!

Teilnahmeschluss ist der 16. Februar 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.