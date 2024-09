Kurz zusammengefasst Am 14. Oktober 2024 kommt Nena mit ihrer «Wir gehören zusammen» Tour nach Zürich und spielt in The Hall. Wir verlosen 10 x 2 Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Hits der legendären Sängerin. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt Nena zu den erfolgreichsten deutschen Musikstars. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Songs wie «99 Luftballons», «Nur geträumt» oder «Liebe ist» begeistert Nena ihre Fans inzwischen seit mehr als vier Jahrzehnten. Wer sich Tickets für ihr Konzert am 14. Oktober in The Hall sichert, kann sich auf eine energiegeladene zweistündige Liveshow freuen. Im vergangenen Sommer wurden Nena und ihre zehnköpfige Band dafür bereits von insgesamt 80'000 Menschen gefeiert.

Der Tour-Titel «Wir gehören zusammen» ist dabei Programm, denn jedes Konzert ist für Nena eine Herzensangelegenheit: «Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut. Das spüre ich mit einer neuen, kraftvollen Intensität», sagt die Sängerin über das Konzerterlebnis. «Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Wir singen, tanzen, lachen und feiern das Leben. ‹Wir gehören zusammen› ist eine einfache Botschaft, die wir gemeinsam weiter in die Welt tragen.»

Wenn du Nena live erleben möchtest, mach gern bei unserem Gewinnspiel mit! Wir verlosen 10 x 2 Tickets, und mit etwas Glück bist du live dabei, wenn Nena am 14. Oktober in The Hall ihre schönsten Hit-Klassiker und Songs von ihrem aktuellen Album «Licht» singt.

