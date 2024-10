«The Phantom of the Opera», das weltberühmte Musical von Andrew Lloyd Webber, kommt nach fast 30 Jahren zurück in die Schweiz. Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die Premiere am 6. November und 10 x 2 Tickets für die Vorstellung am 10. November im Musical Theater Basel.

Gewinne Tickets für das Musical «The Phantom of the Opera»

Das berühmteste Musical von Andrew Lloyd Webber steht im Musical Theater Basel auf dem Spielplan. Foto: Giulia Marangoni

Das legendäre Musical von Andrew Lloyd Webber (76) kehrt nach knapp 30 Jahren zurück in die Schweiz. Vom 6. November bis 22. Dezember wird «The Phantom of the Opera» im Musical Theater Basel aufgeführt. Das Stück spielt im prächtigen Paris der 1930er-Jahre und erzählt wird die Geschichte eines geheimnisvollen Phantoms, das in den Katakomben der Pariser Oper lebt. Das Musikgenie ist von der junge Sopranistin Christine fasziniert und verliebt sich unsterblich in sie. Dabei weiss das Phantom aber nicht von Christines' Jugendliebe Raoul. Die Besessenheit der unbekannten Gestalt führt zu Eifersucht, Wahnsinn und dramatischen Ereignissen, während sie versucht, Christine für sich zu gewinnen.

Das Musical überzeugt mit einem Live-Orchester, atemberaubenden Bühnenbilder, Spezialeffekten, mehr als 230 Kostümen und den mitreissenden Musikstücken von Andrew Lloyd Webber wie «The Phantom of the Opera», «Think of Me» und «Music of the Night».

Um dies nicht zu verpassen, hast du die Chance, Tickets für dich und deine Begleitung zu gewinnen! Blick verlost 5 x 2 Tickets für die Premiere am 6. November sowie 10 x 2 Tickets für die Vorstellung am 10. November 2024 im Musical Theater Basel.

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.