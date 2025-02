1/2 Mit seiner «Blue Electric Light«-Tour bringt Lenny Kravitz seine energiegeladene Show und zeitlosen Hits nach Zürich. Foto: keystone-sda.ch

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Der viermalige Grammy-Gewinner Lenny Kravitz geht 2025 mit seiner «Blue Electric Light»-Tour in die nächste Runde und macht Halt in den grössten Arenen Europas, darunter auch im Hallenstadion Zürich. Fans dürfen sich auf eine explosive Show freuen, bei der Kravitz neben neuen Songs aus seinem aktuellen Album «Blue Electric Light» auch seine grössten Hits wie «Are You Gonna Go My Way», «Fly Away» oder «American Woman» performen wird. Neben seinen musikalischen Erfolgen wurde Kravitz im letzten Jahr auch mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und der Music Icon Award bei den People's Choice Awards 2024.

Blick verlost 5 x 2 Tickets für das Konzert von Lenny Kravitz am 6. März 2025 im Hallenstadion Zürich! Erlebe den Weltstar zusammen mit deiner Begleitung live bei seinem einzigen Schweizer Konzert.

Teilnahmeschluss ist der 16. Februar 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.