Erlebe die Motocross-GP in Frauenfeld hautnah. Foto: keystone-sda.ch

Die Motocross-Weltmeisterschaftssaison macht 2025 wieder Halt in Frauenfeld, und zwar am traditionellen Osterwochenende. Auf der Motocross-Piste Schollenholz erwartet dich ein spektakuläres Rennwochenende mit den Kategorien MXGP, MX2, EMX 125 und EMX 250. Dabei bildet der erste Wettkampftag am Samstag eine Kombination aus Trainings und Qualifying-Rennen, am Ostermontag starten die eigentlichen Rennen. Sei dabei, wenn der Schweizer Top-Fahrer Jeremy Seewer und die talentierten Nachwuchspiloten um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft kämpfen.

Blick verlost für den Motocross-GP in Frauenfeld 10 x 2 Weekend-Tickets für die Wettkämpfe am 19. und 21. April. Weiter kannst du 2 von 10 VIP-Tickets inklusive Zugang zur Supporter-Lounge und zum Paddock sowie Apéro riche mit Getränken für den Samstag gewinnen. Erlebe beim «MXGP of Switzerland» ein Wochenende voller Adrenalin und hochstehender Rennen.

