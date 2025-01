Am 13. Februar kommt der nächste Teil der Komödie mit Renée Zellweger in die Kinos. Blick lädt bereits am 3. Februar im Kino Frame in Zürich zur Schweizer Premiere. Gewinne zwei Tickets und geniesse einen unvergesslichen Kinoabend inklusive Apéro.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes Mark lebt Bridget Jones als alleinerziehende Mutter in London. Mit viel Hingabe kümmert sie sich um ihre beiden Kinder Billy und Mabel. Dabei erhält sie tatkräftige Unterstützung ihrer treuen Freunde; auch ihr ehemaliger Liebhaber Daniel Cleaver hilft hin und wieder aus. Mit dem Beistand dieser starken Gemeinschaft versucht Bridget Jones wieder Erfüllung in ihrem Leben zu finden und wagt sich zurück in die Arbeitswelt. Der Spagat zwischen Job, Kinder und den Herausforderungen in der Datingwelt ist schwieriger als gedacht. So muss sie sich in der Schule ihrer Kinder gegen die Vorurteile von perfekten Müttern behaupten, mit dem Daten eines deutlich jüngeren Mannes zurechtzukommen und peinliche Begegnungen mit dem Lehrer ihres Sohnes zu überstehen.

Mit «Bridget Jones - Verrückt nach ihm» kommt am 13. Februar der langersehnte vierte Teil der beliebten Komödie in die Kinos. Neben Renée Zellweger in der Hauptrolle sind auch Hugh Grant, Emma Thompson und Colin Firth wieder dabei.

Wir verlosen 80 x 2 Tickets für die Schweizer Premiere am 3. Februar im Kino Frame in Zürich. Dabei kommen du und deine Begleitperson vor der Vorstellung in den Genuss eines Apéros. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

Teilnahmeschluss ist der 26. Januar 2025. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.