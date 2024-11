Die Christmas Sessions sorgen in der Vorweihnachtszeit für unvergessliche Konzertabende. Foto: Christmas Sessions

Für die Christmas Sessions wird das Kongresshaus in Biel wieder festlich geschmückt. In einem tollen Ambiente teilen sich nationale Künstlerinnen und Künstler wie auch Weltstars vom 20. bis 23. November die Bühne. Dieses Jahr eröffnet Max Giesinger am 20. November die Christmas Sessions mit einer ganz speziellen Unplugged-Formation. Am Tag darauf spielt die legendäre «Earth, Wind & Fire Experience» mit Gründungsmitglied Al McKay die groovigen und energiegeladenen Hits der Superband. Gleich zwei Highlights warten am 22. November, wenn «The Spirit of Freddie Mercury» und Philipp Fankhauser ihre besten Songs der Karriere zum Leben erwecken. Ricchie e Poveri werden am 23. November den Abschluss machen. Die Popgruppe befindet sich gerade auf ihrer Abschiedstournee.

Für die unvergesslichen Konzertabende der diesjährigen Christmas Sessions kannst du bei uns Tickets gewinnen. Wir verlosen für jeden Abend je 5 x 2 Tickets. Für den 20. und den 22. November gibt es zusätzlich noch 5 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen. Dabei geniesst du einen Apéro Riche vor der offiziellen Türöffnung und weitere Vorzüge wie separater Eingang, Garderobe, exklusiver VIP-Pass und beste Sitzplatz-Kategorie.

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.