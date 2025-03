«Hallyu! The Korean Wave» zeigt die pulsierende und vielfältige Popkultur Südkoreas, die seit den späten 1990er-Jahren die Welt erobert. Gewinne Tickets für dieses faszinierende kulturelle Spektakel im Museum Rietberg in Zürich.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die Ausstellung «Hallyu! The Korean Wave» im Museum Rietberg in Zürich beleuchtet vom 4. April bis 17. August die Entstehungsgeschichte der «koreanischen Welle» und ihren Einfluss auf Popkultur, Kino, Mode und Medienkunst. Seit den späten 1990er-Jahren hat sich Hallyu weltweit verbreitet und begeistert mit K-Pop, K-Drama, K-Beauty und K-Fashion. Im Museum Rietberg in Zürich erwartet dich ein schillerndes Kaleidoskop südkoreanischer Kunst- und Kulturgeschichte, von K-Pop-Kostümen bis zu Film-Requisiten. Nach Erfolgen in London, Boston und San Francisco ist dies die einzige weitere Station der Ausstellung in Europa.

Bei uns kannst du zwei von 60 Tickets für «Hallyu! The Korean Wave» im Museum Rietberg in Zürich gewinnen und die Ausstellung am Tag deiner Wahl besuchen. Zusätzlich verlosen wir 5 x 2 Tickets für den Besuch der Ausstellung inklusive einem Picknickkorb mit Decke und Essen für ein Picknick im Rieterpark im Wert von 100 Franken.

Teilnahmeschluss ist der 9. April 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.