Die preisgekrönte Musikerin Lindsey Stirling kommt mit ihrem neuen Album und ihrer elektrischen Violine nach Zürich. Gewinne zwei Tickets für das atemberaubende Konzert am 21. Oktober in The Hall.

Lindsey Stirling ist mit neuer Musik von ihrem Album «Duality» auf Tour. Foto: Ashley Osborn 1/2

Mit ihrem siebten Album «Duality» ist Lindsey Stirling momentan auf Europa-Tour. Am 21. Oktober kommt die kreative und mehrfach preisgekrönte Musikerin nach Zürich. Dabei zieht sie ihr Publikum mit ihrer elektrischen Violine wie auch mit ihrem aussergewöhnlichen Talent als Tänzerin in den Bann. Die atemberaubende Live-Show wird bestimmt auch die Fans in der Schweiz verzaubern.

Wir verlosen für das Konzert von Lindsey Stirling am 21. Oktober in The Hall 20 x 2 Tickets. Geniesse zusammen mit deiner Begleitperson einen virtuosen Abend mit der Ausnahmekünstlerin und ihrer Violine.

Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.