1/5 Die Cycle Week lockt die Velo-Fans nach Zürich. Foto: SIMON VON GUNTEN

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Zürich wird vom 22. bis 25. Mai 2025 zur Velohauptstadt der Schweiz. Die Cycle Week bringt Velo-Fans aus dem ganzen Land zusammen und bietet ein spannendes Programm für alle, die das Zweirad lieben.

In der Europaallee erwarten dich neue Trends, interaktive Parcours und beeindruckende Shows. Besonders spektakulär wird der internationale BMX Flatland Contest, bei dem Profis ihr Können zeigen. Auch für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Angebot. Ein besonderes Highlight ist die Eröffnung des Velo Stadttunnels – ein wichtiger Schritt für Zürichs Velo-Community.

Auf dem Campus Brunau steht alles im Zeichen des sportlichen Fahrens. Fahrtechnikkurse, Social Rides und Theorie-Workshops geben dir die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Beim grossen Biketest kannst du Rennräder, Gravel- und Mountainbikes direkt im Gelände ausprobieren.

Blick verlost ein exklusives Package für die Cycle Week in Zürich für zwei Personen. Inbegriffen ist eine Übernachtung vom 23. auf den 24. Mai im 25hours Hotel Langstrasse inklusive Frühstück, die Teilnahme am VIP-Apero am Freitagabend auf dem Gustav Gull Platz mit dem Showbattle «Dance your Style vs. BMX Flatland» und ein Workshop deiner Wahl während der Cycle Week (solange Plätze verfügbar sind).



Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 20. April 2025. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.