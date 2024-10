Für die Heimspiele des EHC Kloten in der Swiss Arena verlost Blick 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge sowie 4 x 2 Tickets der besten Sitzplatz-Kategorie. Erlebe packende Duelle in der neuen Saison live und mit bester Sicht auf das Spielgeschehen.

Untersütze den EHC Kloten in der Swiss Arena in Kloten. Foto: keystone-sda.ch

Die neue Saison der National League ist in vollem Gange. Im Gegensatz zur letzten Spielzeit mischt der EHC Kloten vorne mit. Doch bis zu den Playoffs sind noch viele Spiele auszutragen. Die Klotener möchten dieses Jahr endlich wieder den Sprung in die Finalrunde schaffen. Dabei können die Klotener zu Hause am Schluefweg auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans zählen.

Wir verlosen für die Heimspiele im November je 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht sowie Snacks und gratis Getränken in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

Teilnahmeschluss ist der 3. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.