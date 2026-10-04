In der Schweiz wird am 14. November Secondhand gefeiert. Für das Festival «Secondhand Day Zurich Edition» verlosen wir eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück im 25hours Hotel Langstrasse – mitten im Festivalgeschehen.

Der 14. November steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von allem rund um Wiederverwenden, Weiterverkaufen, Reparieren und Tauschen. Rund 700 «Circular Heroes» – darunter Brockenhäuser, Vintage- und Secondhand-Shops, Flohmärkte, Repair-Cafés, Tauschinitiativen und Online-Marktplätze – zeigen, wie vielfältig Secondhand heute ist.

Secondhand ist dabei längst mehr als eine nachhaltige Alternative zum Neukauf. Besondere Einzelstücke, persönliche Geschichten und die Freude am Entdecken machen den Reiz aus. Gleichzeitig bleiben Produkte und die darin eingesetzten Ressourcen länger im Umlauf.

Ein Secondhand-Festival mitten in Zürich

2026 wird Zürich zum Treffpunkt für Secondhand-Fans: Mit der «Secondhand Day Zurich Edition» findet erstmals ein urbanes Secondhand-Festival statt. Das 25hours Hotel Langstrasse bildet den zentralen Festival-Hub. Von dort führt eine Route zu ausgewählten «Circular Heroes» und weiteren Orten in der Stadt. Auf dem Programm stehen kuratierte Secondhand-Angebote, Styling, Panel-Talks, Live-Auktionen, Musik und Kulinarik.

Gewinne im Rahmen des Secondhand-Festivals eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im 25hours Hotel Langstrasse. Die Übernachtung findet vom 14. auf den 15. November während des Festivals statt. Das 25hours Hotel Langstrasse liegt zwischen der Europaallee und dem lebendigen Langstrassenquartier. Als zentraler Hub ist es der ideale Ausgangspunkt, um die «Secondhand Day Zurich Edition» zu entdecken und den Festivaltag mitten in Zürich zu geniessen. So wird Secondhand für einen Tag zum Stadterlebnis – mit besonderen Fundstücken, neuen Ideen und viel Raum zum Entdecken und für Begegnungen.

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Teilnahmeschluss ist am 11. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.