Der Star-besetzte deutsche Film «Der Spitzname» kommt am 19. Dezember in die Schweizer Kinos. Neben Freikarten für eine Vorstellung nach Wahl verlosen wir eine Übernachtung im Wellness Hotel Stoss für zwei Personen, inklusive Spa und Abendessen.

Nach «Der Vorname» und «Der Nachname» kommt diesen Dezember der dritte Teil der Reihe in die Kinos. Regisseur Sönke Wortmann konnte dafür wieder das Ensemble um Florian David Fitz, Janina Uhse, Christoph Maria Herbst, Iris Berben, Caroline Peters und Justus von Dohnányi gewinnen.

Anna und Thomas wollen heiraten. Doch der Ausflug in die Südtiroler Alpen sorgt beim Familienclan für Chaos, dass sich bald wieder alle in den Haaren liegen. So sehr, dass irgendwann nicht nur die Hochzeit auf der Kippe steht.

Blick verlost für die deutsche Komödie «Der Spitzname» 10 x 2 Freikarten. Schau den Film ab dem 19. Dezember im Kino deiner Wahl. Weiter verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Übernachtung im Wellness Hotel Stoss. Dabei geniessen du und deine Begleitperson freien Zugang zum 1100 m2 grossen Wellness & Spa sowie ein Abendessen und Frühstück. In der imposanten Bergwelt findet ihr Ruhe und Erholung.

Das Wellness Hotel Stoss ist an 365 Tagen inmitten der Natur mit Leidenschaft für ihre Gäste da.

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.