1/4 Die Konzerte nationaler und internationaler Acts sind das Highlight jeden Abends im Zauberwald.

Vom 12. bis 30. Dezember verwandelt sich der Park zwischen dem Dorf der Lenzerheide und dem Heidsee wieder in den Zauberwald und sorgt wieder für magische Momente und einzigartige Atmosphäre. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Konzerte von Stars wie Max Giesinger, Gentleman, Megawatt, Stress, Nemo oder Joya Marleen.

Neben den Konzerten des hochkarätigen Line-ups schmücken faszinierende Lichtkunstwerke den Rundweg. Im Marktdörfchen sorgen regionale Köstlichkeiten für das leibliche Wohl. Inmitten der winterlichen Bergwelt lässt sich eine wunderbar verzaubernde Welt entdecken, die alle Sinne anspricht.

Gewinne ein Package für den Zauberwald Lenzerheide und erlebe mit deiner Familie am 18. Dezember sowohl die Kindershow mit Professor Bummbastic und das Konzert des italienischen Rockmusikers Edoardo Bennato live. Zudem ist eine Übernachtung im Familienhotel Schweizerhof in der Lenzerheide für zwei Erwachsene und zwei Kinder inbegriffen. Weiter verlosen wir 30 x 2 Tickets für den Besuch des Zauberwald Lenzerheide an einem Tag nach Wahl.

Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.