Wandere mit beim Walk of Dreams.

Der Walk of Dreams lädt dich ein, über deine Träume nachzudenken und dabei die Träume anderer zu erfüllen. Die gemeinnützige Organisation A Million Dreams organisiert diese einzigartige Wanderung durch die Schweiz, bei der du durch deine Schritte Spenden sammeln kannst.

Nimm an einer der Tagesetappen teil und begleite die Gründer Jens Keel und Daniel Manser. Jede Etappe startet um 10 Uhr und endet am späten Nachmittag.

Am Tag der Träume am 25. September wird der Traum eines krebskranken Mädchens mit einer Heissluftballonfahrt mit Allycorn, dem fliegenden Einhorn, erfüllt. An den Etappenzielen kannst du selbst eine Fahrt im Fesselballon erleben. Verpflegungsstände sorgen unterwegs für das leibliche Wohl.

Blick verlost 4 x 2 Teilnehmerpakete für die Etappe deiner Wahl. Wandere mit für einen traumhaft guten Zweck!

Etappe 1: Aarau – Aarburg (22,2 km) am 25. September

Etappe 2: Aarburg – Langenthal (20,9 km) am 26. September

Etappe 3: Langenthal – Solothurn (23,3 km) am 27. September

Etappe 4: Solothurn – Jegenstorf (22,9 km) am 28. September

Etappe 5: Jegenstorf – Bern (20,7 km) am 29. September

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.