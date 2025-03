In der 29. Runde der Super League trifft YB am 29. März auf den FC St. Gallen. Gewinne zwei VIP-Tickets für das YB-Heimspiel gegen die Ostschweizer. Erlebe das Spiel von den besten Plätzen aus und mit Verpflegung in der Valiant Lounge.

YB empfängt den FC St. Gallen im Wankdorf. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

In der Super League sind nur noch wenige Runden zu spielen, bis sich die Tabelle trennt. Der Strichkampf und das Meisterrennen spitzen sich immer mehr zu. Sowohl die Berner Young Boys als auch der FC St. Gallen kämpfen in den verbleibenden Spielen um einen Platz in der Meisterschaftsrunde. Nun treten sie in der 29. Runde in der Super League erneut gegeneinander an. Die beiden bisherigen Duelle konnte jeweils das Heimteam für sich entscheiden. Wer setzt sich im dritten Aufeinandertreffen durch?

Für das Spiel am 29. März im Wankdorf verlosen wir 2 x 2 VIP-Tickets mit kostenloser Verpflegung und besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Duell zwischen YB und dem FC St. Gallen.

Teilnahmeschluss ist der 26. Februar 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.