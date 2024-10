Blick lädt zusammen mit Filmcoopi zum exklusiven Kinoevent der Verfilmung der Bestseller-Romane «Woodwalkers». Gewinne vier Tickets für die Vorstellung am 26. Oktober in Luzern inklusive Apéro vor dem Film sowie je ein Popcorn und Softgetränk.

Hinter den leuchtenden Kinderaugen von Carag verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Er ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Puma in der Wildnis, lebt er nun wie ein ganz normaler Junge in der Menschenwelt. Erst als er in einem geheimen Internat für Woodwalkers aufgenommen wird, fühlt er sich zu Hause. Schnell findet er in der Clearwater High in Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, neue Freunde. Diese braucht Carag in der rätselhaften und gefahrvollen Welt der Woodwalkers auch.

Am 24. Oktober kommen die Besteller-Romane von Katja Brandis auf die grosse Leinwand. Die «Woodwalker»-Trilogie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fantasy-Reihen. Die Romane, wie auch nun der Film, entführen das Publikum in eine geheimnisvolle, magische Welt.

Erlebe beim Blick-Kinoevent am 26. Oktober im Blue Cinema in Emmenbrücke LU ein einzigartiges Filmerlebnis zusammen mit deiner Familie und Teilen des Casts, inklusive Apéro sowie je ein Popcorn und ein Softgetränk. Wir verlosen 50 x 4 Tickets für die exklusive Vorstellung von «Woodwalkers» am Samstagnachmittag.

