Tickets für den Thriller gewinnen Sei bei der exklusiven Premiere von «28 Years Later» dabei

Am 19. Juni kommt der fesselnde Thriller «28 Years Later» von Danny Boyle in die Schweizer Kinos. Du kannst den Film bereits vor allen anderen bei der Premiere in Spreitenbach AG schauen. Wir verlosen 20 x 2 Tickets für die exklusive Vorstellung am 18. Juni.

Publiziert: 00:01 Uhr | Aktualisiert: 16:22 Uhr