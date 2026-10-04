Stan Wawrinka sagt an den Swiss Indoors dem Profisport Adieu. Dank Blick kannst du am Super Monday mit der emotionalen Hommage an die Tennislegende dabei sein und hochklassiges Tennis geniessen. Gewinne zwei Tickets für die Swiss Indoors in Basel.

Die Swiss Indoors Basel zählen zu den bedeutendsten Hallenturnieren der ATP Tour 500 und bringen vom 24. Oktober bis 1. November 2026 die internationale Tenniselite in die St. Jakobshalle Basel. In diesem Jahr steht alles im Zeichen des Abschieds von Stan Wawrinka, der sein letztes Profiturnier bestreitet. Beim Super Monday wird der dreifache Grand-Slam-Sieger mit einer würdigen Hommage geehrt. Das Publikum erwartet ein emotionaler Abend voller Erinnerungen, Überraschungen und magischer Momente aus der Karriere des Schweizer Ausnahmesportlers. Der Waadtländer steigt am Dienstag in das Turniergeschehen ein.

Zudem werden am Super Monday die ersten drei Partien des Hauptfeldes ausgetragen. Auch in diesem Jahr stehen mit Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Holger Rune und Vorjahressieger João Fonseca hochkarätige Tennisstars im Teilnehmerfeld. Der Anlass bietet auch neben dem Geschehen auf dem Court ein vielseitiges Erlebnis: Im Foyer gibt es während der Veranstaltung ein breites Angebot an Getränken und Esswaren. So lässt sich zwischen den Partien eine Pause einlegen und die Turnieratmosphäre auch abseits des Spielfelds geniessen.

Blick verlost 5 × 2 Tickets für den Super Monday der Swiss Indoors am 26. Oktober in Basel. Mit etwas Glück kannst du gemeinsam mit deiner Begleitperson am Super Monday dabei sein und einen unvergesslichen Tag mit Weltklassetennis und dem emotionalen Abschied von Stan Wawrinka geniessen.

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Teilnahmeschluss ist am 11. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.