Gewinne Tickets für «Charleys Tante» mit Rolf Knie

Rolf Knie kommt mit dem Theaterstück «Charlyes Tante zurück auf die Bühnen.

Die schweizerdeutsche Fassung von Hans Gmür war von 1988 bis 1990 ein Riesenerfolg. Und auch im Frühjahr 2024 begeisterte die Theaterkomödie «Charleys Tante» mit Rolf Knie in der Hauptrolle und seinem grossartigen Ensemble an der Seite das Publikum. Die Vorstellungen lösten in der Schweiz eine Welle der Begeisterung und grosser Heiterkeit aus. Deshalb kehrt «Charleys Tante» im nächsten Jahr mit fast unverändertem Ensemble auf die Bühnen zurück.

Für eine Verabredung mit ihren Freundinnen brauchen zwei Freunde dringend eine Anstandsdame. Als die Tante nicht rechtzeitig eintrifft, überredet Charly seinen Freund, diese Rolle als Frau verkleidet zu übernehmen. Dies führt zu allerlei Komplikationen. Das Stück ist vom legendären Hans Gmür so umgeschrieben worden, dass Rolf Knie vieles in die Rolle einbringen konnte, was er so meisterhaft beherrscht: seine artistische Beweglichkeit und Körperbeherrschung, seinen Reichtum an Slapstick-Gags und natürlich auch seine clowneske Komik.

Blick verlost für fünf Vorstellungen der Tour 2025 je 5 x 2 Tickets.

