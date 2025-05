Am 5. Juni trifft sich in der Motorworld Region Zürich die Female-Future-Generation. Erlebe inspirierende Speakerinnen, neue Impulse und spannende Networking-Möglichkeiten. Blick verlost 10 x 2 Silber-Tickets für das Female Future Festival.

1/2 Wir schicken dich ans Female Future Festival in Zürich. Foto: Tetyana Pirker

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das Female Future Festival ist mit über 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der grösste Empowerment-Treffpunkt der DACH-Region. Karriere, Innovation, New Leadership, New Work und echte Jobchancen – darum geht es am 5. Juni 2025 in der Motorworld Region Zürich.

Das diesjährige Motto «Unleash your potential» ruft dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, sichtbar zu werden und aktiv die Zukunft mitzugestalten. Ob beim Networking, im Austausch mit führenden Persönlichkeiten oder durch motivierende Keynotes – das Festival bietet einen Tag voller Inspiration, der dich beruflich und persönlich weiterbringt.

Gewinne zwei Silber-Tickets für das Female Future Festival am 5. Juni in Zürich. Sichere dir deine Chance auf starke Impulse und erlebe, wie du dein volles Potenzial entfalten kannst.

