1/2 Erlebe das Konzert von David Garrett am 5. April 2025 im Hallenstadion. Foto: keystone-sda.ch

Kezia Zaccaria KV-Lernende

David Garrett hat die Musikwelt mit seinen Violinvariationen revolutioniert. In über drei Jahrzehnten seiner Karriere begeisterte er Millionen von Fans mit klassischen Meisterwerken und innovativen Crossover-Interpretationen. Mit 17 veröffentlichten Alben, fünf Millionen verkaufter CDs, zahlreichen Auszeichnungen und 5,6 Milliarden Streams weltweit schreibt der Star-Geiger seine eigene Erfolgsgeschichte. Seine Rock-Symphonies eroberten ebenso die Charts wie seine klassischen Alben. Mit mehr als 1600 Live-Konzerten begeistert David Garrett die Fans auf der ganzen Welt und füllte renommierte Konzerthäuser sowie die grössten Arenen.

Nun schlägt er mit seinem neuen Album «Millennium Symphony» ein weiteres spannendes Kapitel auf. Seine neuesten Werke verschmelzen symphonische Klänge mit den grössten Hits der letzten 25 Jahre. Songs von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta oder Apache 207 erhalten in «Millennium Symphony» eine einzigartige musikalische Neuinterpretation. Diese eindrucksvolle Verschmelzung von Klassik und Pop wird bei seinem Konzert am 5. April in Zürich auch live auf der Bühne erlebbar.

Für die Show im Hallenstadion verlost Blick 20 x 2 Tickets. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Abend voller Emotionen und atemberaubender Musik.

