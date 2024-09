Gewinne einen Platz im Aldi Sportcamp und erlebe eine polysportive Woche

Die Aldi Sportcamps als Herbstferien-Highlight der Kids.

MS Sports organisiert in den Herbstferien 2024 wieder 17 Aldi Sportcamps in der ganzen Schweiz. Auch im nächsten Jahr warten wieder Sportwochen an über 80 Standorten schweizweit. Die Camps bieten fünf Tage lang von 9.30 bis 16.00 Uhr eine aufregende polysportive Woche. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich auf vielfältige Sportarten und Spiele freuen: Sie können sich bei Ballsportarten wie Fussball oder Unihockey sowie beim Trampolinspringen, Parcours oder Turnen auspowern. Auch polysportive Spiele wie Pantherball, Burgball oder Völkerball sind fest eingeplant. Zur Mittagszeit wird mit einem frisch zubereiteten Mittagessen und abwechslungsreichen Aktivitäten für neue Energie gesorgt.

Kompetente und erfahrene Trainerteams sorgen dafür, dass die Kinder individuelle Fortschritte machen. Die technische Förderung erfolgt spielerisch und altersgerecht. Gemeinsam erleben sie spannende Momente und knüpfen neue Freundschaften. Der Spass steht dabei immer im Vordergrund. Die Camps bieten den Kindern unvergessliche Erlebnisse in den Schulferien.

Blick verlost 5 Gutscheine für ein Aldi Sportcamp am Standort deiner Wahl für 2024 oder 2025. Die Camps richten sich an alle Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren (2024: Jahrgänge 2009-2018, 2025: Jahrgänge 2010-2019), egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Die Plätze können an verschiedenen Daten in den Herbstferien und an verschiedenen Orten in der Schweiz eingelöst werden.

Teilnahmeschluss ist der 29. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.