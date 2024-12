Die Ehrlich Brothers kommen mit ihrer Jubiläumsshow «Diamonds» nach Zürich! Gewinne zwei Tickets und erlebe am 4. Januar 2025 im Hallenstadion die spektakulärsten Illusionen der letzten zehn Jahre live auf der Bühne.

Erlebe eine Show voller Überraschungen. Foto: Sebastian Kono

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die Ehrlich Brothers feiern ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum mit einer besonderen Show: In «Diamonds» präsentieren die Star-Magier ihre besten Illusionen aus einem Jahrzehnt – neu inszeniert und voller Überraschungen.

Die Brüder Andreas und Christian haben die Zauberkunst revolutioniert. Was als kindliche Leidenschaft begann – Andreas probte bereits an Heiligabend vor der Familie und Christian entdeckte seine Begeisterung später während eines Schüleraustauschs – hat sich zu einem globalen Erfolg entwickelt. Mit ihrem handwerklichen Können und originellen Tricks haben die beiden die Zauberei entstaubt und sie zu einem Massenphänomen gemacht.

Freu dich auf spektakuläre Highlights wie das Verbiegen von Bahnschienen, das plötzliche Erscheinen eines 10 Tonnen schweren Monstertrucks und eine zauberhafte Verwandlung in Schmetterlinge. Auch Klassiker wie der in Sekunden wachsende Orangenbaum, den einst David Copperfield erwerben wollte, sowie ein magisches Schnee-Finale in der ganzen Arena sind Teil der Show.

Mit über 4 Millionen begeisterten Zuschauern und fünf Weltrekorden haben die Ehrlich Brothers bewiesen, dass moderne Magie weit über die Bühne hinaus begeistert. Ihre Jubiläumstour «Diamonds» macht am 4. Januar 2025 Halt im Hallenstadion Zürich – der einzige Termin in der Schweiz!

Blick verlost 40 x 2 Tickets für dieses magische Spektakel mit den Ehrlich Brothers. Sichere dir die Chance auf einen Abend voller Staunen und Begeisterung!

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.