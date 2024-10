Spektakel mit Schweizer Sportstars Gewinne Tickets für den Super10Kampf in Zürich

Bereits zum 44. Mal findet am 1. November der legendäre Super10Kampf statt. Dabei treten die grössten Schweizer Sportlerinnen und Sportler in nicht alltäglichen Disziplinen gegeneinander an. Gewinne zwei Tickets für den Event im Hallenstadion Zürich.