Der grösste Indoor-Spielplatz der Schweiz erwartet euch! Gewinne vier Eintrittstickets für den Kiddy Dome in Rohrbach BE und erlebe einen unvergesslichen Tag voller Spiel, Spass und Entspannung – perfekt für die ganze Familie.

1/5 Vor allem Kinder können sich im Kiddy Dome stundenlang austoben. Foto: ZVG

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Der Kiddy Dome in Rohrbach ist ein Paradies für Familien und bietet auf über 6000 m² alles, was Kinderaugen leuchten lässt. Auf insgesamt fünf Ebenen können Kinder jeden Alters klettern, rutschen und toben. Für die Kleinsten gibt es speziell gestaltete Bereiche, während ältere Kinder sich an anspruchsvolleren Aktivitäten erfreuen können. Und die Eltern? Sie können sich in der gemütlichen Lounge entspannen und das Geschehen in Ruhe beobachten.

Mit seinen beiden liebenswerten Maskottchen, Tiger Jimmy und Bär Bruno, sorgt der Kiddy Dome für ein tolles Erlebnis. Zentral gelegen zwischen Bern, Basel, Luzern und Zürich, ist der Indoor-Spielplatz ideal für Familien aus der ganzen Schweiz. Dank guter Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Standort auch leicht erreichbar.

Blick verlost 40 x 4 Eintrittstickets für den Kiddy Dome für je zwei Erwachsene und zwei Kinder – perfekt für einen rundum gelungenen Familienausflug!

Teilnahmeschluss ist der 24. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.