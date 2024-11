Der erste grosse Schneefall in weiten Teilen der Schweiz sorgt dafür, dass in den Skigebieten die Bergbahnen pünktlich und mit besten Schneeverhältnissen öffnen können. Blick verlost deshalb 5 x 2 Skitagespässe für Davos Klosters.

Dank dem vielen Neuschnee warten beste Pistenverhältnisse auf die Skifahrer.

Während der Schnee im Unterland für so einiges an Chaos auf den Strassen und im öffentlichen Verkehr sorgt, lässt der Wintereinbruch Wintersportbegeisterten ausgelassen jubeln. Der grosse Schneefall dieser Tage kommt passend zu den Eröffnungen so mancher Skigebiete. So auch Davos Klosters. Dort ist das Gebiet Parsenn pünktlich auf den 21. November eröffnet worden. Am Wochenende können dank des Schneefalls zwei weitere perfekt präparierte Pisten befahren werden.

Zum Saisonstart des Winters in der Schweiz und in manchen kleinen und grossen Skigebieten verlost Blick Skitagespässe für das Skigebiet Davos Klosters. Geniesse in dieser Saison einen unvergesslichen Skitag in der Bündner Bergwelt.

Teilnahmeschluss ist der 26. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.