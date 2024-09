Hast du genug von Onlinedating und unpersönlichen Nachrichten auf dem Bildschirm? Dann mach jetzt mit und gewinne deinen Weekendpass inklusive einer Übernachtung in Grächen VS für das Singles-Weekend am 12. Oktober.

Dating im digitalen Zeitalter hat seine Tücken! Swipen auf Tinder, in die DMs sliden auf Instagram – alles möglich. Aber live neue Leute kennenlernen ist noch immer am besten. Komm aus deiner Komfortzone raus und mach mit bei unserem Gewinnspiel! Die Tourismus-Region Grächen VS hat einen Event für Singles jeden Alters zusammengestellt. Am 12. Oktober hast du die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, und es erwartet dich ein Programm von Apéro bis Speeddating in der Gondel oder der Afterparty.

Für das Singles-Weekend verlosen wir drei «All in»-Packages mit einer Übernachtung im Einzelzimmer in einem der 3-Sterne-Hotels Lifestyle & Spa Hotel Grächerhof oder Hotel Eden in Grächen inklusive Programm und Bahnfahrt am Samstag und Sonntag im Wert von je 299 Franken. Geniesse ein tolles Wochenende im Walliser Dorf – und vielleicht lernst du dort deinen «Perfect Match» kennen.

Teilnahmeschluss ist der 22. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.