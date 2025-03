Am 31. März kannst du dank Blick die Verfilmung des meistverkauften Videospiels vor allen anderen sehen. Gewinne vier Tickets für die Schweizer Premiere von «Ein Minecraft Film» im Pathé Spreitenbach, inklusive Apéro sowie Popcorn und Getränk.

«Minecraft» war ein Welterfolg bei Gamern und das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Nun kommt die bunte Welt am 3. April in die Schweizer Kinos. Bei der Verfilmung des Games sind Jack Black, Jason Momoa, Sebastian Hansen, Emma Myers und Danielle Brooks mit von der Partie.

Vier Aussenseiter schlagen sich mit ihren ganz gewöhnlichen Alltagsproblemen herum, als sie eines Tages durch ein geheimnisvolles Portal in die Oberwelt gelangen. Um wieder zurück in ihre Realität zu gelangen, müssen sie das bizarre, kubische Wunderland überwinden und sich gegen so manch bösartiges Wesen durchsetzen.

Du kannst «Ein Minecraft Film» am 31. März bei der offiziellen Schweizer Premiere zusammen mit deiner Familie schauen. Blick verlost für die exklusive Abendvorstellung im Pathé Spreitenbach 45 x 4 Tickets. Dabei kommst du vorab in den Genuss eines leckeren Apéros sowie je einem Popcorn und einem Getränk für das ultimative Kinoerlebnis.

Teilnahmeschluss ist der 16. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.