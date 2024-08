Jan «Seven» Dettwyler ist ab September auf seiner «Schwarz auf Grün»-Tour.

Der Schweizer Musiker feiert dieses Jahr sein 22-jähriges Bühnenjubiläum. Seine «Schwarz auf Grün»-Tour führt ihn, neben Auftritten in Deutschland, in verschiedene Konzerthallen in der Schweiz. Mit seinem neuen Künstlernamen und einer Weltklasse-Band verspricht der Künstler eine intensivere und persönlichere Show. Die Mischung aus R&B und Soul bleibt bestehen, doch hebt Jan «Seven» Dettwyler sein musikalisches Schaffen auf ein neues Level. Nach 14 Alben und internationalen Auszeichnungen wird diese Tour die Krönung seiner bisherigen Karriere und ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans.

Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Konzerte von Jan «Seven» Dettwyler in Arbon TG am 14. September in Luzern am 20. September, in Basel am 21. September, in Baden AG am 26. September sowie in Bern am 28. September.

