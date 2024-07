Gewinne Tickets für das Volksschlager Open Air

Am 8. August ist es wieder so weit, das Volksschlager Open Air mit vielen Stars der Szene steht vor der Tür. Blick verlost dafür 25 x 2 Tickets. Geniesse das Volksschlager-Spektakel auf der Heitere-Bühne in Zofingen.

Auf dem Heiteren steigt am 8. August die grosse Schlager-Party.

Alle Schlager-Fans dürfen sich freuen, denn am 8. August findet wieder das Volksschlager Open Air auf der Heitere-Bühne in Zofingen statt. Die 24. Ausgabe dieses Festivals verspricht grossartige Musik zum Mitsingen und Mittanzen. Künstlerinnen und Künstler wie Ben Zucker, Oesch’s die Dritten, Thomas Anders, Daniela Alfinito, Vincent Gross und Die Amigos werden mit ihrem Auftritt für Begeisterung sorgen. Freue dich auf ansteckende Fröhlichkeit unter Gleichgesinnten, zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten und einen fantastischen Sommerabend in einer wundervollen Atmosphäre in Zofingen.

Blick verlost für das Volksschlager Open Air am 8. August auf der Heitere-Bühne in Zofingen 25 x 2 Tickets. Es wartet eine Nacht voller Tanz und vielen unvergesslichen Schlager-Momenten.

Teilnahmeschluss ist der 21. Juli 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.